Путин в ответ на слова Байдена в свой адрес пожелал ему здоровья

Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы, а также ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина «убийцей» (killer).
«Что касается заявлений моего американского коллеги. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: “Будьте здоровы!” Я желаю ему здоровья», — сказал российский лидер, заметив, что говорит так «без иронии, без шуток».
Глава государства заявил, что в истеблишменте США много честных и порядочных людей, РФ будет опираться на них.
Путин отметил, что руководство США настроено на отношения с РФ только на условиях Вашингтона, Россия же будет работать лишь на выгодных для себя условиях.