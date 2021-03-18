Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 мартаДень воссоединения Крыма с Россией, первый выход человека в открытый космос и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
18Беспорядки в Испании
15:01 (мск), источник: ТАСС

Путин в ответ на слова Байдена в свой адрес пожелал ему здоровья

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ответил на заявления, сделанные в среду в его адрес Джо Байденом, пожеланием здоровья своему американскому коллеге.

Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы, а также ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина «убийцей» (killer).

«Что касается заявлений моего американского коллеги. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: “Будьте здоровы!” Я желаю ему здоровья», — сказал российский лидер, заметив, что говорит так «без иронии, без шуток».

Глава государства заявил, что в истеблишменте США много честных и порядочных людей, РФ будет опираться на них.

Путин отметил, что руководство США настроено на отношения с РФ только на условиях Вашингтона, Россия же будет работать лишь на выгодных для себя условиях.

 "Жена включила в отеле телевизор и не поверила ни ушам, ни глазам. Какая-то голимая пропаганда"
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Эксперт объяснил, сколько нужно денег, чтобы никогда не работать
СК попросили проверить песню Манижи для «Евровидения»
Американских фанатов удивили условия в российском футболе
Популярная японская байкерша оказалась 50-летним мужчиной (фото)
Паспорта и проездные: какие документы разрабатывают в пандемию
Попова раскрыла долю людей без иммунитета после вакцинации
Gnezdo.ru
Ученый показал, куда человек попадает после смерти
Три предсказания Ванги, которые начинают сбываться
Щедрая выплата рожденным в 1953-1967 годах
Странность в смерти Борисова не дает покоя
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
УЕФА отреагировал на отказ Карасева и бригады встать на колено
Кино
Регина Тодоренко высказалась о шоу «Холостяк» Артистка сравнила участниц реалити с лошадьми
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Популярные темы на «Детях»
Дочь получила травму в школе 675
Проблемы с учёбой 4-й класс 128
Дочь переживает из-за оценок или если кто-то лучше нее. 87
Фотоуроки: обсуждение фотографий 72
Леди
Софья Эрнст в «цветочном» платье украсила обложку журнала Актриса снялась для издания
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь