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15:49 (мск), источник: ИА REGNUM

Путин: США придётся считаться с Россией

Соединённым Штатам придётся считаться с Россией, заявил 18 марта президент РФ Владимир Путин.

Источник: Reuters

По его словам, власти США в целом настроены иметь с Россией определенные отношения, «но по тем вопросам, которые представляют интерес для них самих и на их условиях».

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«Мы, хоть они и думают, что такие же, как они, мы — другие люди, другой генетический и культурно-нравственный код, — подчеркнул глава государства. — Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И будем с ними работать. Но в тех областях, где мы заинтересованы, на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. Им придется с этим считаться».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 марта, президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей» (killer).

В ответ на оскорбления американского лидера Владимир Путин пожелал Байдену здоровья. Президент России уточнил, что в истеблишменте Соединённых Штатов много честных и порядочных людей, Москва будет опираться на них.

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