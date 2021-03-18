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18:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев о словах Байдена: время его не пощадило

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который ранее заявил, что считает президента России Владимира Путина убийцей. Медведев связал заявление с возрастом Байдена и отметил, что раньше тот производил на него «адекватное впечатление».

Источник: РИА "Новости"

«С нынешнем президентом США Джо Байденом я встречался на разных международных мероприятиях. Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило», — сказал Медведев журналистам (цитата по «РИА Новости»). Также он прокомментировал слова Байдена цитатой Зигмунда Фрейда: «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость».

Дмитрий Медведев, будучи президентом России, принимал тогда вице-президента США Джо Байдена в подмосковной резиденции. Они обсуждали перспективы развития двусторонних отношений.

16 марта Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы США в 2020 году, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит». Путин, комментируя это заявление, сказал, что пожелал бы в ответ Байдену здоровья. «Кто как обзывается, тот так и называется», — добавил глава государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очень плохими» слова президента США.

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