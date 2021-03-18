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19:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин предложил Байдену продолжить дискуссии в прямом эфире

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет вести диалог с президентом США Джо Байденом онлайн в прямом эфире. Он сказал, что готов поговорить с ним 19 или 21 марта, так как на выходных едет в тайгу. Господин Путин пообещал дать поручение МИД России по этому вопросу.

Источник: РИА "Новости"

«Чтобы нам не пикироваться заочно, мы должны продолжать отношения. Я сейчас подумал вот о чем: прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», — сказал Путин на пресс-подходе.

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Президент России отметил, что он мог бы обсудить с Джо Байденом двусторонние отношения, стратегическую стабильность, решение региональных конфликтов и другие проблемы, «с которыми сталкивается человечество». «Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходных хочу съездить в тайгу, немного там отдохнуть. А так можно было бы или завтра, или в понедельник. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время. Я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел», — сказал Путин.

16 марта Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит». Путин, комментируя это заявление, сказал, что пожелал бы в ответ Байдену здоровья. «Кто как обзывается, тот так и называется», — добавил глава государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очень плохими» слова президента США.

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