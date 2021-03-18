Европейский регулятор признал безопасность вакцины от AstraZeneca

Вакцина от AstraZeneca безопасна и эффективна, говорится в заявлении Европейского агентства лекарственных средств (EMA) — главного регулятора рынка препаратов в Европе. Но при этом EMA продолжит изучать причины образования тромбов у провакцинированных пациентов.
EMA опубликовало четыре основных вывода из расследования, проведенного экспертами.
К 16 марта в Европе, включая Великобританию, вакцину от AstraZeneca получили около 20 млн человек, приводит данные EMA. Агентство изучило случаи образования тромбов у 25 человек: у семи речь идет об обычном тромбозе, у 18 — о тех редких случаях образования тромбов в сосудах, ведущих в головной мозг. Ни в одном случае прямая связь между инъекцией и заболеванием пока не доказана.
Всего комитет по оценке рисков выявил 469 случаев образования тромбов у провакцинированных. С учетом числа тех, кому сделали инъекцию, доля пациентов с тромбозом оказалась ниже, чем в среднем обычно наблюдается у населения. Кроме того, отметили в EMA, коронавирус сам по себе зачастую провоцирует образование тромбов.
Ранее аналогичные выводы по итогам изучения вакцины от AtraZeneca опубликовали британский медицинский регулятор MHRA и ученые исследовательского центра Lareb в Нидерландах. Прямой связи вакцинации с образованием тромбов они также не выявили.
С начала марта в ЕС и за пределами Европы ряд стран заявили о том, что временно приостанавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за случаев тромбоза и тромбоэмболии у привитых. Первые такие сообщения пришли из Дании в начале марта. Использование вакцины приостановили власти Австрии, Эстонии, Дании, Италии, Франции, Германии, Испании и ряда других стран.