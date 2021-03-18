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20:55 (мск), источник: РБК

Европейский регулятор признал безопасность вакцины от AstraZeneca

Эксперты Европейского агентства лекарственных средств представили основные выводы по итогам проверки безопасности вакцины от AstraZeneca. Доказательств связи препарата с образованием тромбов не найдено.

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Источник: РИА "Новости"

Вакцина от AstraZeneca безопасна и эффективна, говорится в заявлении Европейского агентства лекарственных средств (EMA) — главного регулятора рынка препаратов в Европе. Но при этом EMA продолжит изучать причины образования тромбов у провакцинированных пациентов.

EMA опубликовало четыре основных вывода из расследования, проведенного экспертами.

  • преимущества вакцины в борьбе с COVID-19 по-прежнему перевешивают риск побочных эффектов;
  • вакцина не приводит к увеличению общего риска образования тромбов;
  • нет доказательств того, что проблема может быть связана с конкретными партиями вакцины или конкретными производителями;
  • в очень редких случаях вакцина может быть связана с образованием тромбов, связанным с тромбоцитопенией, то есть с низким уровнем тромбоцитов, включая редкие случаи образования сгустков крови в сосудах, отводящих кровь из головного мозга.

К 16 марта в Европе, включая Великобританию, вакцину от AstraZeneca получили около 20 млн человек, приводит данные EMA. Агентство изучило случаи образования тромбов у 25 человек: у семи речь идет об обычном тромбозе, у 18 — о тех редких случаях образования тромбов в сосудах, ведущих в головной мозг. Ни в одном случае прямая связь между инъекцией и заболеванием пока не доказана.

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Всего комитет по оценке рисков выявил 469 случаев образования тромбов у провакцинированных. С учетом числа тех, кому сделали инъекцию, доля пациентов с тромбозом оказалась ниже, чем в среднем обычно наблюдается у населения. Кроме того, отметили в EMA, коронавирус сам по себе зачастую провоцирует образование тромбов.

Ранее аналогичные выводы по итогам изучения вакцины от AtraZeneca опубликовали британский медицинский регулятор MHRA и ученые исследовательского центра Lareb в Нидерландах. Прямой связи вакцинации с образованием тромбов они также не выявили.

С начала марта в ЕС и за пределами Европы ряд стран заявили о том, что временно приостанавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за случаев тромбоза и тромбоэмболии у привитых. Первые такие сообщения пришли из Дании в начале марта. Использование вакцины приостановили власти Австрии, Эстонии, Дании, Италии, Франции, Германии, Испании и ряда других стран.

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