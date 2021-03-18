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21:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Белый дом о предложении Путина: Байден завтра занят

Белый дом пока не знает, сможет ли президент США Джо Байден в ближайшие дни провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Завтра американский президент занят, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Путин предложил провести переговоры 19 или 22 марта.

Источник: Reuters

«У президента уже были переговоры с президентом Путиным… Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии, и будет очень занят», — сказала госпожа Псаки журналистам.

Ранее Владимир Путин предложил Байдену продолжить дискуссии в прямом эфире. Он готов поговорить с американским президентом завтра или в понедельник, так как на выходных едет в тайгу. МИД России начал подготовку разговора президентов.

17 марта Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит» за вмешательство в выборы.

Путин, комментируя это заявление, сказал, что пожелал бы в ответ господину Байдену здоровья. «Кто как обзывается, тот так и называется», — добавил глава государства.

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