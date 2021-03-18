Белый дом о предложении Путина: Байден завтра занят

«У президента уже были переговоры с президентом Путиным… Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии, и будет очень занят», — сказала госпожа Псаки журналистам.
Ранее Владимир Путин предложил Байдену продолжить дискуссии в прямом эфире. Он готов поговорить с американским президентом завтра или в понедельник, так как на выходных едет в тайгу. МИД России начал подготовку разговора президентов.
17 марта Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит» за вмешательство в выборы.
Путин, комментируя это заявление, сказал, что пожелал бы в ответ господину Байдену здоровья. «Кто как обзывается, тот так и называется», — добавил глава государства.