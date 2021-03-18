22:22 (мск), источник: Известия
СМИ сообщили о возможности введения санкций против оператора СП-2
Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения санкций против
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По данным агентства, администрация американского лидера «рассматривает варианты дополнительных санкций, чтобы заблокировать строительство почти достроенного газопровода “Северный поток — 2”. Под санкции может попасть
«Санкции могут быть введены при публикации промежуточного доклада (на тему ограничительных мер против “Северного потока — 2”. — Ред.). Под санкциями могут оказаться и страховая компания, которая работала с судами, задействованными в прокладке газопровода в Балтийском море, а также другие компании, предоставлявшие суда и материалы, необходимые для реализации проекта», — говорится в материале.
Накануне сообщалось, что правительство ФРГ обсуждало с США на разных уровнях вопрос о санкциях против строительства газопровода. Отмечалось, что представители Германии тесно сотрудничали с партнерами по вопросу экстерриториальных санкций и выступали против них.
Агентство Reuters сообщило 16 марта, что Берлин в ходе переговоров с Вашингтоном по газопроводу «Северный поток — 2» нашел способ изменить ситуацию в свою пользу. Как говорится в материале, в ФРГ намерены поставить Байдена перед фактом готовности газопровода, тогда тот вряд ли успеет подумать над новыми ограничениями.
«Северный поток — 2» строится от побережья России через Балтику до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потери транзита российского газа, Польша и страны Прибалтики.