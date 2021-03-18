Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 мартаДень воссоединения Крыма с Россией, первый выход человека в открытый космос и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12В Москве побит исторический рекорд тепла
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
22:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Франция вводит локдаун в связи с третьей волной коронавируса

Премьер-министр Франции Жан Кастекс и министр здравоохранения Оливье Веран заявили, что страну настигла третья волна коронавируса, передает корреспондент «Ъ» в Париже. С 20 марта в 16 департаментах, включая столицу страны, на четыре недели вводится полный карантин.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Господин Кастекс сказал, что комендантского часа с 18 часов вечера до 6 утра и карантина по выходным дням в нескольких департаментах оказалось недостаточно. По его словам, больницы и реанимационные отделения в нескольких районах, в том числе Иль-де Франс и О-де Франс, «подошли к границам своих возможностей». Правительство решило закрыть на полный карантин департаменты в Иль-де-Франс и О-де-Франс, а также Приморские Альпы, Приморскую Сену и Эр.

Корреспондент «Ъ» отмечает, что во Франции наблюдается нехватка вакцин против COVID-19. К 18 марта одну дозу вакцины в стране получили 5,5 млн человек, две дозы — 2,3 млн. Выход из обострившейся ситуации с коронавирусом французские власти видят в ускорении вакцинации.

Тем не менее Франция в числе других стран приостановила вакцинацию британско-шведским препаратом от AstraZeneca из-за фиксированных случаев образования тромбов после применения этой вакцины. Премьер министр Франции пообещал ускорить прививочную кампанию и завтра же в качестве личного примера привиться препаратом AstraZeneca.

Напомним, около 20 стран отказались от применения вакцины AstraZeneca из-за возможного возникновения тромбоза у привитых людей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Европейское агентство лекарственных средств (EMA), Британский медицинский регулятор (MHRA) и нидерландский центр побочных эффектов Lareb заявили, что не установили связи между применением вакцины AstraZeneca и тромбоэмболическими осложнениями.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин о словах Байдена: кто как обзывается, тот так и называется
Байден считает Путина «убийцей»
Белый дом ответил на предложение Путина о разговоре с Байденом
Сенат США утвердил бывшего посла в России на пост директора ЦРУ
СМИ узнали о риске санкций США против Северного потока-2
Песков прокомментировал обращение полка имени Кадырова к Путину
Эксперты: в России для интернета вещей не выпускают оборудование
Путин поздравил россиян с годовщиной возвращения Крыма
В Поволжье выпал желтый снег
Gnezdo.ru
Теперь в армию могут забрать в течении суток
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Что никогда нельзя делать на первом свидании с ним
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
В некоторые регионы России придет аномальное тепло
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Gnezdo.ru
Еще одна звездная пара России заявила о разводе
Пророчества Мессинга о России сбываются
Звезды скорбят: не стало любимого актера
28-летний внук Миронова женится: кто избранница
Леди
Алена Хмельницкая заметно похудела Актриса сбросила вес
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь