Франция вводит локдаун в связи с третьей волной коронавируса

22:58 (мск), источник: Коммерсантъ
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Господин Кастекс сказал, что комендантского часа с 18 часов вечера до 6 утра и карантина по выходным дням в нескольких департаментах оказалось недостаточно. По его словам, больницы и реанимационные отделения в нескольких районах, в том числе
Корреспондент «Ъ» отмечает, что во Франции наблюдается нехватка вакцин против COVID-19. К 18 марта одну дозу вакцины в стране получили 5,5 млн человек, две дозы — 2,3 млн. Выход из обострившейся ситуации с коронавирусом французские власти видят в ускорении вакцинации.
Тем не менее Франция в числе других стран приостановила вакцинацию
Напомним, около 20 стран отказались от применения вакцины AstraZeneca