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03:53 (мск), источник: ТАСС

ВМФ России получит три атомные подлодки до конца года

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта «Борей-А» и две атомные подлодки «Казань» и «Новосибирск» проекта «Ясень» войдут в состав ВМФ России до конца года. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Источник: РИА "Новости"

«До конца года ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» — «Князь Олег», атомные подводные крейсеры проекта «Ясень» — «Казань» и «Новосибирск», которые строятся на предприятии «Севмаш», — сказал Евменов в интервью газете «Красная звезда».

Первая серийная подлодка стратегического назначения модернизированного проекта 955А («Борей-А») «Князь Олег» была спущена на воду 16 июля прошлого года. Основное вооружение субмарины — 16 баллистических ракет «Булава». Основное ударное оружие субмарин проекта «Ясень» — крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

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В декабре прошлого года на расширенной коллегии военного ведомства глава Минобороны России сообщил, что в этом году ВМФ России будут приняты на вооружение четыре подлодки, а том числе два атомных подводных крейсера проекта «Борей- А» — «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов».

Срок службы

Евменов также сообщил, что срок эксплуатации атомных подводных лодок проектов 971 («Щука-Б») и 949А («Антей») будет увеличен в два раза.

«Будет продолжаться ремонт и модернизация атомных подводных лодок проектов 949А, 971. Могу с уверенностью отметить, что эти подводные лодки станут обладателями новых характеристик по оружию и техническому оборудованию. Это повысит эффективность выполнения этими подводными лодками задач в условиях современной обстановки в Мировом океане. Ну и, конечно же, в два раза будет увеличен срок службы подводных лодок проектов 949А и 971», — проинформировал Евменов.

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По его словам, ВМФ уделяет повышенное внимание сервисному обслуживанию субмарин. «В целом в Военно-морском флоте активно развивается система сервисного обслуживания и судоремонта, задача которой обеспечить высокую техническую готовность кораблей и подводных лодок на протяжении всего цикла их эксплуатации», — сообщил Евменов.

Атомные подлодки проекта 971 предназначена для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. Они вооружены торпедно-ракетным комплексом, который состоит из восьми торпедных аппаратов и приспособлен для стрельбы как торпедами, так и крылатыми ракетами.

Атомные подводные ракетные крейсеры проекта 949А имеют длину 155 м, водоизмещение до 24 тыс. тонн, глубину погружения до 600 м, скорость подводного хода до 32 узлов, экипаж — 107 человек. Подводные лодки данного типа вооружены 24 пусковыми установками крылатых ракет «Гранит» с дальностью действия около 500 км и шестью торпедными аппаратами.

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