Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
11Барселона во время гражданской войны в Испании
00:54 (мск), источник: РБК

Европейские страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти европейских стран объявили о возобновлении вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Это последовало за заявлением экспертов Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по итогам проверки безопасности вакцины. Они не обнаружили доказательств связи препарата с образованием тромбов. Такое решение приняли власти Франции, Германии, Испании, Португалии и ряда других стран после того, как европейский регулятор признал вакцину безопасной.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»

Федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Спан сообщил, что вакцинация возобновится в пятницу, 19 марта. Из-за приостановки использования препарата с понедельника «теперь важно наверстать упущенные четыре дня», указал он. Министр отметил, что врачи и пациенты будут осведомлены о возможных рисках. «Граждане могут быть уверены, что их проинформируют прозрачно», — заверил Спан.

Во Франции вакцинация с использованием AstraZeneca возобновится во второй половине дня 19 марта. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что сам сделает прививку этой вакциной в пятницу, «чтобы показать полное доверие к данному препарату».

Также возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca Италия, Испания, Болгария, Португалия и Словения, пишет Bloomberg. Швеция, которая также приостановила вакцинацию этим препаратом, продолжает собственное расследование.

Согласно заключению европейского регулятора, вакцина не приводит к увеличению общего риска образования тромбов, а преимущества вакцины в борьбе с коронавирусом по-прежнему перевешивают риск побочных эффектов. С образованием тромбов вакцина может быть связана в очень редких случаях, указал регулятор.

По данным регулятора, к 16 марта в Европе, включая Великобританию, вакцину от AstraZeneca получили около 20 млн человек. Всего комитет по оценке рисков выявил 469 случаев образования тромбов у провакцинированных. С учетом числа тех, кому сделали инъекцию, доля пациентов с тромбозом оказалась ниже, чем в среднем обычно наблюдается у населения.

Читайте также
Европейский регулятор признал безопасность вакцины от AstraZeneca

Британский медицинский регулятор MHRA 18 марта также опубликовал заявление о том, что его специалистам не удалось установить связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и возникновением тромбов. Со схожим заявлением выступили и ученые исследовательского центра Lareb, которые изучили два случая возникновения тромбов у пациентов в Нидерландах.

В ходе массовой вакцинации в Европе начали появляться сообщения о случаях госпитализаций и смертей среди тех, кто получил инъекцию AstraZeneca. Один из первых случаев был зафиксирован в Австрии, в дальнейшем случаи смертей среди привитых пациентов были зафиксированы в Дании и Словакии. В связи с этим в середине марта многие европейские страны остановили вакцинацию до заключения экспертов регулятора.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почему Байден считает Путина убийцей
Мужчина умер через восемь минут после вакцинации от COVID-19
Белый дом ответил на предложение Путина о разговоре с Байденом
Овечкин творит историю. Побьет ли он главный рекорд НХЛ
В Бразилии от ковида умер последний представитель племени Джума
Песков прокомментировал обращение полка имени Кадырова к Путину
Франция вводит локдаун в связи с третьей волной коронавируса
СМИ узнали о риске санкций США против Северного потока-2
Gnezdo.ru
5 секретов, почему женщины СССР выглядели идеально
Ученый показал, куда человек попадает после смерти
Ковтун раскрыл отношение украинцев к Горбачеву
Как и почему принцессы Дисней остались без принцев
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Кедми: как РФ надо отреагировать на выпад Байдена в адрес Путина
Авто
Hyundai показала «космический» минивэн на 11 пассажиров Специалисты корейской компании сперва спроектировали интерьер, а уже потом работали над внешностью машины
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Gnezdo.ru
10 красивых актрис «до и после»: фото
Сыновья, которые затмили красотой звездных отцов
Что означает ваша фамилия на самом деле. 7 тайн
Кто из звезд нашел свою любовь только после 40?
Леди
Софья Эрнст в «цветочном» платье украсила обложку журнала Актриса снялась для издания
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь