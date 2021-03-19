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01:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Кадыров озадачен словами Пескова об обращении к президенту из-за статьи «Новой газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что озадачен комментарием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по поводу обращения полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни к главе государства. Они обращали внимание на действия «Новой газеты» после статьи о внесудебных казнях. Песков посоветовал полку Кадырова обращаться в суд.

Источник: РИА "Новости"

«Господин Песков, вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину. Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как, например, с провокационными нападками на чеченский народ от “Новой газеты”», — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни также прокомментировал слова Пескова о том, что безопасность журналистов «должна быть абсолютно непререкаемой». «Что касается “угрозы журналистам”, я нигде не видел даже малейшего намека для такой тревоги», — добавил господин Кадыров.

Глава Чечни в своей записи называет сотрудников «Новой газеты» «распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб». По его мнению, они порочат честь и достоинство «тысяч бойцов, жертвовавших своими жизнями и здоровьем в борьбе с международным терроризмом».

«Сегодня мы празднуем семилетие воссоединения Крыма с Россией. Это праздничная дата. Точно также мы не имеем права забывать и про Чеченскую Республику. Она прошла очень тяжелый путь для полноценного возвращения в состав России. Десятки тысяч людей погибли на этом пути, сотни тысяч остались инвалидами, тысячи пропали без вести. Кто должен защищать их права, если в центре Москвы сидят западные агенты, которые мечтают ввергнуть наш народ в очередную пучину хаоса?» — написал Кадыров.

15 марта «Новая газета» опубликовала интервью с бывшим сотрудником полка Сулейманом Гезмахамаевым, в котором он говорил, что был участником внесудебных расправ. В день публикации рядом с офисом «Новой газеты» было распылено вещество с резким химическим запахом. Накануне в Грозном прошел сход родственников сотрудников полка, критиковавших «Новую газету» и ее публикацию. Военнослужащие полка имени Кадырова, выстроившись на плаце с оружием и в экипировке, призвали президента «обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания». По заявлению служащих, для них нет разницы между «псевдожурналистами» и террористами.

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