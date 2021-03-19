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03:18 (мск), источник: Известия

Евросоюз определит новую стратегию в отношении РФ в конце марта

На следующей неделе лидеры Евросоюза обсудят дальнейшую стратегию Брюсселя по отношению к России. Об этом «Известиям» рассказали в Еврокомиссии (ЕК). Дискуссия произойдет на встрече Евросовета 25—26 марта. При этом комментировать ее суть в ЕК отказались.

Источник: AP 2020

«[Обсуждение Евросовета станет] продолжением дискуссии в Совете ЕС по иностранным делам, прошедшем в феврале. Тогда министры сошлись на том, что свою актуальность сохраняет реализация Пяти руководящих принципов, а также более широкого подхода к противодействию, сдерживанию и сотрудничеству с Россией там, где это необходимо», — подчеркнули в ЕК.

В марте 2016 года по следам украинского кризиса и крымских событий Евросоюз утвердил Пять руководящих принципов политики ЕС в отношении России. Их назвали принципами Федерики Могерини — в честь тогдашней главы европейской дипломатии. Такой подход к РФ в Евросоюзе действует до сих пор.

Они сводятся к полной реализации Минских соглашений, без которой качественное развитие отношений будет невозможно, укреплению контактов в рамках программы Восточного партнерства с такими странами, как Украина, Белоруссия, Молдавия, Армения, Азербайджан и Грузия. Третий пункт касается обеспечения устойчивости ЕС в сфере энергетической безопасности.

Четвертый — развития сотрудничества с РФ по отдельным направлениям международной повестки, которые представляют интерес для Евросоюза (Иран, Сирия, Ближний Восток в целом, миграция, борьба с терроризмом, климатические изменения и проч.). И, наконец, пятый принцип — поддержка со стороны ЕС российского гражданского общества и связей между людьми.

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