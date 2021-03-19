Посольство России предупредило об ответе в случае сближения Боснии и НАТО

«В случае практического сближения БиГ и НАТО наша страна будет вынуждена реагировать на этот недружественный шаг», — сообщили в посольстве. Там отметили, что расширение ослабляет региональную безопасность и стабильность, а также затрудняет появление новой системы коллективной безопасности континента. «Ни один раунд расширения альянса не улучшил отношений России с новыми адептами НАТО», — отметили в дипмиссии.
В заявлении указывается, что смыслом существования Североатлантического альянса стала борьба с Россией, а «вступление в него заставит Сараево принимать сторону в военно-политическом противостоянии».
Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО находится на стадии обсуждения с 2010 года. В декабре 2018 года страны НАТО одобрили активацию Плана действий по членству Боснии и Герцеговины в НАТО, тогда же представитель госдепа США Джон Салливан заявил, что Вашингтон поддерживает предложение Боснии и Герцеговины вступить в альянс.
Заявление посольства России было сделано на следующий день после формирования Комиссии Боснии и Герцеговины по сотрудничеству с НАТО, пишет издание Dnevni Avaz. Решение о создании комиссии и укреплении взаимодействия с альянсом Совет министров БиГ принял в конце февраля этого года. «Комиссия среди прочего утверждает приоритеты в реализации обязательств БиГ, которые происходят из участия страны в программе “Партнерство ради мира”, как и по реализации обязательств согласно документу Программа реформ БиГ», — указывал совет министров.
Посольство США в Сараево приветствовало это решение, отметив, что «НАТО сфокусирована на тесном партнерстве, но и двери для членства всегда открыты».
Босния и Герцеговина состоит из мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, а также округа Брчко. В системе управления пропорционально представлены три основных народа: бошняки, сербы и хорваты. Активация плана действий по членству в НАТО на протяжении десяти лет блокировалась сербами. Президент Республики Сербской Милорад Додик не раз призывал к тому, чтобы страна оставалась нейтральной. В феврале он пообещал «развалить все, что связано с интеграцией страны в НАТО».