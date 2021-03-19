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07:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Псаки признала необходимость США в саморефлексии после слов Путина

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки прокомментировала высказывание российского лидера Владимира Путина о расизме в США. Об этом она заявила в эфире телеканала MSNBC, передает РИА Новости.

Источник: AP 2020

«Нам стоит здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной. Мы работаем над этим», — сказала она.

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Ранее Псаки рассказала, что видит у Путина устойчивость к обидам. «Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники», — сказала она.

18 марта Путин сказал, что сознание американского истеблишмента складывалось в непростых условиях и связано с геноцидом местного населения. Также он указал, что, «несмотря на очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, до сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением». «Иначе откуда взялось бы движение Black lives matter?», — указал президент.

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