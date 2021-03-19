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09:54 (мск), источник: Lenta.Ru

В США предложили выделять сотни миллионов долларов на военную помощь Украине

Группа американских сенаторов подготовила законопроект о партнерстве с Украиной, в котором предложила выделять сотни миллионов долларов на военную помощь Киеву. Об этом сообщается на сайте комитета сената США по международным отношениям.

Источник: Reuters

Законопроект предполагает оказание Украине военной помощи размером до 300 миллионов долларов ежегодно, в том числе на поставки летального оружия. Также предлагается ускорить поставки излишков оборонной продукции на Украину и побудить партнеров США поступить так же.

Кроме того, Вашингтон выделит еще 4 миллиона долларов на подготовку украинских офицеров в рамках специальной программы США.

Документ также предусматривает создание специальной рабочей группы по Украине совместно с европейскими союзниками и назначение спецпредставителя США по Украине, который будет представлять Вашингтон на переговорах в нормандском формате.

Ранее стало известно, что НАТО пересмотрит Комплексный пакет помощи Украине, одобренный в 2016 году. Согласно докладу генсека альянса Йенса Столтенберга, новый пакет хотят согласовать «с текущими потребностями Украины». Его пересмотр будет завершен в 2021 году.

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