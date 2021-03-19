В США предложили выделять сотни миллионов долларов на военную помощь Украине

Законопроект предполагает оказание Украине военной помощи размером до 300 миллионов долларов ежегодно, в том числе на поставки летального оружия. Также предлагается ускорить поставки излишков оборонной продукции на Украину и побудить партнеров США поступить так же.
Кроме того, Вашингтон выделит еще 4 миллиона долларов на подготовку украинских офицеров в рамках специальной программы США.
Документ также предусматривает создание специальной рабочей группы по Украине совместно с европейскими союзниками и назначение спецпредставителя США по Украине, который будет представлять Вашингтон на переговорах в нормандском формате.
Ранее стало известно, что НАТО пересмотрит Комплексный пакет помощи Украине, одобренный в 2016 году. Согласно докладу генсека альянса Йенса Столтенберга, новый пакет хотят согласовать «с текущими потребностями Украины». Его пересмотр будет завершен в 2021 году.