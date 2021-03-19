Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
38Юбилей Михаила Горбачева
10День Святого Патрика
11:40 (мск), источник: ТАСС

Times: спецслужбы Британии утверждают, что РФ создает помехи для их самолетов на Кипре

Эти обвинения в адрес России, как подчеркивает газета, прозвучали в преддверии публикации в Британии документа, связанного с новыми оборонительными приоритетами армии.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Британские спецслужбы считают, что Россия регулярно создает помехи для военно-транспортных самолетов A400M, взлетающих с базы ВВС королевства Акротири на Кипре. Об этом сообщает в пятницу газета The Times со ссылкой на источники в британской военной разведке.

Читайте также
Лондон объявит о планах нарастить свой ядерный арсенал

По словам одного из них, «Россия пытается блокировать [спутниковые сигналы] для взлетающих [с Акротири] самолетов». Он подчеркнул, что «это транспортные самолеты, доставляющие запчасти, а не истребители».

Согласно утверждению газеты, из двух стран в этой части Средиземноморья, которые расцениваются как «враждебные», — это Россия и Сирия — только первая располагает средствами, позволяющими заглушать спутниковые сигналы.

Эти обвинения в адрес РФ, как подчеркивает газета, прозвучали в преддверии публикации в понедельник в Британии документа, связанного с новыми оборонительными приоритетами армии. Он включает в себя план более широких действий военных «в серой зоне» — в условиях ни войны, ни мира — с учетом подобной деятельности противника.

В обнародованным во вторник Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики с приоритетами до 2030 года Лондон рассматривает Россию как наиболее острую угрозу своей безопасности. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что это самый глубокий пересмотр «оборонной стратегии страны со времен холодной войны».

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Жена включила в отеле телевизор и не поверила ни ушам, ни глазам. Какая-то голимая пропаганда"
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
В России за сутки выявили 9 699 случаев коронавируса
При взрыве в девятиэтажке в Химках погибли два человека
Вопрос бревном. Закон о валежнике обернулся уголовными делами
Псаки признала необходимость США в самоанализе после слов Путина
СМИ: крупные проекты на сотни миллиардов могут сорваться
В России изменится механизм получения субсидий на ЖКУ
Россия предупредила Боснию об ответе на сближение с НАТО
Hi-Tech
Американский спутник взорвался в космосе Причина взрыва неизвестна
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 261
Фотоуроки: обсуждение фотографий 189
Обязанности хозяина дома 162
Подскажите кто был доволен тактичностью врача, с которым можно прийти выбрать д 124
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь