Яшин написал заявление в СК на организаторов концерта «Крымская весна»

Яшин отмечает в заявлении, что в настоящее время на территории Москвы действует режим повышенной готовности, введенный указом мэра, который обязывает организаторов массовых мероприятий обеспечить соблюдение участниками социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты.
Яшин ссылается на появившиеся в СМИ фото и видео с концерта «Крымская весна», которые по его мнению свидетельствуют о несоблюдении участниками данного мероприятия ограничительных мер.
Политик просит установить личности организаторов мероприятия и привлечь их по 236-й статье УК РФ, по которой были привлечены оппозиционные политики из-за того, что на январских митингах кто-то не надел маски.