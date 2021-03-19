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13:05 (мск), источник: Московский комсомолец

Яшин написал заявление в СК на организаторов концерта «Крымская весна»

Муниципальный депутат московского района Красносельский Илья Яшин написал в своем Facebook, что направил заявление председателю СКР Александру Бастрыкину в связи с прошедшим в среду в Лужниках митингом-концертом с участием президента России Владимира Путина, посвященным семилетию присоединения Крыма.

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Источник: РИА "Новости"

Яшин отмечает в заявлении, что в настоящее время на территории Москвы действует режим повышенной готовности, введенный указом мэра, который обязывает организаторов массовых мероприятий обеспечить соблюдение участниками социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты.

Яшин ссылается на появившиеся в СМИ фото и видео с концерта «Крымская весна», которые по его мнению свидетельствуют о несоблюдении участниками данного мероприятия ограничительных мер.

Политик просит установить личности организаторов мероприятия и привлечь их по 236-й статье УК РФ, по которой были привлечены оппозиционные политики из-за того, что на январских митингах кто-то не надел маски.

 Яшин написал заявление в СК на организаторов концерта "Крымская весна"
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