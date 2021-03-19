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13:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин готов к разговору с Байденом в любой день после поездки в тайгу

Президент России Владимир Путин готов провести разговор со своим американским коллегой Джо Байденом в любое удобное время для президента США. Так пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал отказ американского президента провести беседу сегодня, 19 марта. Представитель Кремля призвал считать разговор двух президентов не дебатами, а продолжением диалога. Организовать его можно было бы с помощью видеоконференции, считает Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Ъ FM» спросил у Дмитрия Пескова, как в Кремле расценили ответ Джо Байдена на предложение Владимира Путина. «Это означает, что сегодня это не может состояться. Но поскольку Путин сказал, что или пятница или понедельник, поскольку на выходных будет неудобно самому Путину. Еще остается вариант с понедельником или остается вариант в любое удобное время для президента США, об этом тоже сказал президент», — ответил он в ходе пресс-колла. Напомним, на выходных российский президент едет в тайгу с министром обороны Сергеем Шойгу.

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Песков отметил, что по дипканалам предпринимаются попытки установить контакт. «Предыдущий контакт, первый в нынешнем качестве Байдена проводился по инициативе американской стороны. Теперь российская сторона проявляет сама инициативу и по дипканалам эту инициативу передает и будет ожидать ответа», — сказал представитель Кремля.

Владимир Путин предпочел бы провести разговор по видеосвязи, отметил Песков. «Большая часть жизни осуществляется посредством видеоконференций, есть открытые платформы, закрытые платформы. Слава богу, технологии коммуникация между руководством США и России позволяют осуществлять такую видеосвязь в закрытом формате. Она создана, апробирована. Наверное, много у президентов друг к другу вопросов: вопросы двусторонних отношений, связанные с постоянными безосновательными обвинениями России во всем, в чем только можно и так далее», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин выступил с инициативой «в ответ на очень плохое высказывание президента Байдена». Песков не видит смысла «играть в мегафонную дипломатию, обмениваться колкостями». «Есть смысл поговорить друг с другом. Это мировоззрение и подход Путина, но не могу ничего говорить про подход Байдена», — уточнил он.

Пресс-секретарь Владимира Путина настаивает, что между двумя президентами не может быть дебатов, и российский президент предложил «пообщаться, продолжить диалог двух глав».

«В прямом эфире, потому что были сделаны определенные заявления, достаточно беспрецедентные, дабы не позволить этим заявлением окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям, Путин предложил обсудить эту ситуацию. Сделать это, потому что это будет интересно и американцам и россиянам. Поскольку слова были достаточно беспрецедентными, нельзя исключать и беспрецедентные форматы общения», — добавил он.

17 марта Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит» за вмешательство в выборы. Путин, комментируя это заявление, сказал, что пожелал бы в ответ Байдену здоровья. Позже Владимир Путин предложил Байдену продолжить дискуссии в прямом эфире. МИД России начал подготовку разговора президентов. Белый дом пока не знает, сможет ли президент США Джо Байден в ближайшие дни провести переговоры.

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