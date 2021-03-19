Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 19 мартаНачало Великого посольства Петра I в Европу, открытие в Петербурге первой в Российской империи станции "скорой помощи" и другие события, которые происходили 19 марта
Фоторепортажи
18Беспорядки в Испании
12В Москве побит исторический рекорд тепла
15:24 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: ЕК хочет замораживать финансирование стран ЕС, нарушающих верховенство права

По данным агентства, эта инициатива может затронуть в первую очередь Польшу и Венгрию.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) намерена замораживать финансирование стран-членов Евросоюза, в которых будет подтверждено нарушение верховенства права и фундаментальных свобод. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Веру Юрову.

«Я буду предлагать систему замораживания еще не выделенных средств. <…> Это позволит нам предпринять конкретные шаги уже в этом году», — приводит агентство слова Юровой.

Речь идет о замораживании средств из бюджетного плана и Фонда восстановления ЕС после пандемии на сумму €1,8 трлн.

По данным агентства, эта инициатива может затронуть в первую очередь Польшу и Венгрию, длительное время выступавших против механизма распределения бюджетных средств Евросоюза между странами сообщества с учетом соблюдения ими принципа верховенства права. В нарушении этого принципа, в частности использовании административного ресурса для укрепления своих внутриполитических позиций, руководство ЕС уже давно обвиняет правительства двух восточноевропейских стран.

Венгрия, как отмечает Bloomberg, может потерять до €7,2 млрд помощи от ЕС.

Механизм распределения бюджетных средств Евросоюза был принят в декабре прошлого года и вступил в силу с 1 января.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Жена включила в отеле телевизор и не поверила ни ушам, ни глазам. Какая-то голимая пропаганда"
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
В Кремле оценили возможные форматы диалога Путина и Байдена
Дания переименовала Белоруссию из-за России
СМИ узнали об исчезнувшей с радаров НАТО российской подлодке
Банк России повысил ставку впервые с 2018 года
Бывший посол заявил о «конце эпохи» в отношениях России и США
Путин сформировал свою квоту членов ЦИК. В нее вошла Памфилова
Gnezdo.ru
Теперь в армию могут забрать в течении суток
Ученый показал, куда человек попадает после смерти
Жесткий фильм про войну: только для взрослых
Лукашенко заговорил о слиянии России и Белоруссии
Hi-Tech
Что будет, если сбросить ядерную бомбу на ураган (Ничего хорошего)
Авто
20 лучших товары для авто от бюджетного седана до суперкара От толщиномера и видеорегистратора до обвеса для Lamborghini
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 355
Дороги, которые мы выбираем. Абхазия. 118
Про выбор школы (10 класс) 75
Два вопроса про начальную школу. 63
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь