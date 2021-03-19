15:24 (мск), источник: ТАСС
Bloomberg: ЕК хочет замораживать финансирование стран ЕС, нарушающих верховенство права
По данным агентства, эта инициатива может затронуть в первую очередь Польшу и Венгрию.
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БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) намерена замораживать финансирование
«Я буду предлагать систему замораживания еще не выделенных средств. <…> Это позволит нам предпринять конкретные шаги уже в этом году», — приводит агентство слова Юровой.
По данным агентства, эта инициатива может затронуть в первую очередь Польшу и Венгрию, длительное время выступавших против механизма распределения бюджетных средств Евросоюза между странами сообщества с учетом соблюдения ими принципа верховенства права. В нарушении этого принципа, в частности использовании административного ресурса для укрепления своих внутриполитических позиций, руководство ЕС уже давно обвиняет правительства двух восточноевропейских стран.
Венгрия, как отмечает Bloomberg, может потерять до €7,2 млрд помощи от ЕС.
Механизм распределения бюджетных средств Евросоюза был принят в декабре прошлого года и вступил в силу с 1 января.