18:14 (мск), источник: Life.ru
Лукашенко заявил, что не обещал Путину реформу Конституции Белоруссии
Президент республики добавил, что даёт обещания лишь своему народу.
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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не давал президенту РФ Владимиру Путину обещаний на тему реформ конституции.
«В последнее время, когда пошла конституционная реформа, комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу, — цитирует Лукашенко агенство “БелТа”. — Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас — собственного народа».
Он добавил, что Россия не имеет отношения к конституционной реформе в Белоруссии, а с Владимиром Путиным он эту тему обсуждал лишь «в общих чертах».
Ранее Лукашенко пообещал белорусам, что у них будут другие президенты. И даже назвал две кандидатуры на высший государственный пост.