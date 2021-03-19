18:54 (мск), источник: Известия
Байден заявил о намерении вновь поговорить с Путиным «на каком-то этапе»
Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что вновь переговорит с российским лидером Владимиром Путиным «на
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«Уверен, что мы поговорим в
17 марта американский лидер после публикации доклада офиса национальной разведки, в котором Москву обвинили во вмешательстве в выборы США в 2020 году, заявил, что Россия должна «заплатить» за «вмешательство». Байден указал, что провел «долгий разговор» с Путиным, что «довольно хорошо» его знает. При этом он подчеркнул, что якобы предупреждал российского лидера о возможном ответе.
На следующий день, российский лидер день пожелал Байдену здоровья и напомнил детскую дразнилку «кто как обзывается, тот так и называется».
Затем Путин предложил американцу провести открытый разговор фактически в режиме онлайн, отметив, что такой формат будет интересен не только народам США и РФ, но и многим в мире.
В свою очередь Байден в ходе брифинга с журналистами не ответил на вопрос, согласится ли он на разговор с Путиным, а его
В Кремле же не исключили беспрецедентных форматов общения между президентами.
Громкие высказывания Байдена также не остались без внимания мирового истеблишмента. Так, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Берлин, как и Вашингтон, во многом расходится во мнениях с Москвой, однако необходимо поддерживать отношения и сотрудничество.
В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал, что считает недопустимыми высказывания Байдена в адрес Путина. При этом турецкий лидер высоко оценил ответ Путина на слова главы Белого дома, назвав его роскошным. По мнению Эрдогана, российский президент сделал то, что было необходимо.