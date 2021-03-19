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18:54 (мск), источник: Известия

Байден заявил о намерении вновь поговорить с Путиным «на каком-то этапе»

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что вновь переговорит с российским лидером Владимиром Путиным «на каком-то этапе». Об этом глава Белого дома заявил в пятницу, 19 марта.

Источник: Reuters

«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», — сказал Байден журналистам президентского пула.

17 марта американский лидер после публикации доклада офиса национальной разведки, в котором Москву обвинили во вмешательстве в выборы США в 2020 году, заявил, что Россия должна «заплатить» за «вмешательство». Байден указал, что провел «долгий разговор» с Путиным, что «довольно хорошо» его знает. При этом он подчеркнул, что якобы предупреждал российского лидера о возможном ответе.

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На следующий день, российский лидер день пожелал Байдену здоровья и напомнил детскую дразнилку «кто как обзывается, тот так и называется».

Затем Путин предложил американцу провести открытый разговор фактически в режиме онлайн, отметив, что такой формат будет интересен не только народам США и РФ, но и многим в мире.

В свою очередь Байден в ходе брифинга с журналистами не ответил на вопрос, согласится ли он на разговор с Путиным, а его пресс-секретарь Джен Псаки напомнила, что лидеры двух стран уже недавно общались.

В Кремле же не исключили беспрецедентных форматов общения между президентами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Путин предложил Байдену продолжить диалог, дебатов между главами двух стран быть не может.

Громкие высказывания Байдена также не остались без внимания мирового истеблишмента. Так, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Берлин, как и Вашингтон, во многом расходится во мнениях с Москвой, однако необходимо поддерживать отношения и сотрудничество.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал, что считает недопустимыми высказывания Байдена в адрес Путина. При этом турецкий лидер высоко оценил ответ Путина на слова главы Белого дома, назвав его роскошным. По мнению Эрдогана, российский президент сделал то, что было необходимо.

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