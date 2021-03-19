Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 19 мартаНачало Великого посольства Петра I в Европу, открытие в Петербурге первой в Российской империи станции "скорой помощи" и другие события, которые происходили 19 марта
Фоторепортажи
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
38Юбилей Михаила Горбачева
22:22 (мск), источник: ТАСС

Меркель не исключила закупок «Спутника V» в Германии

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне в ФРГ, если не будет достигнуто общее решение по этому вопросу в ЕС. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции по итогам совещания с главами германских регионов, посвященного вопросам вакцинации против коронавируса.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
22:35 (мск)Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

«Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», — сказала Меркель.

«Это возможно, и это мы тогда сделаем», — добавила она.

Читайте также
Европейские страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca

Также канцлер заявила, что хотела бы сделать инъекцию вакциной британско-шведской компании AstraZeneca, несмотря на противоречивую информацию о возможных побочных эффектах препарата.

«Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я бы дождалась своей очереди, — сказала Меркель. — Но я бы в любом случае сделала бы это».

Канцлер подтвердила, что власти Германии привержены цели начать масштабную вакцинацию против коронавируса летом этого года. «Я считаю, что у нас есть хорошие шансы на то, чтобы сдержать обещание предложить до конца лета каждому жителю прививку [от COVID-19]", — подчеркнула она.

В то же время Меркель признала, что это зависит от того, какое количество доз вакцин будет поставлено.

Ранее в ФРГ уже неоднократно выражали принципиальную готовность использовать препараты, разработанные за пределами ЕС, в частности вакцины «Спутник V». Отбросить в сторону политическую и идеологическую подоплеку касательно применения российского препарата призывали главы ряда федеральных земель ФРГ, в том числе Баварии, Берлина, Бранденбурга, Мекленбурга — Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии.

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы «Спутника V». Оно заявило, что оценит соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрировали более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.

Справка
Третья мировая волна: как вакцинация спровоцировала кризис в ЕвропеПлан Евросоюза по вакцинации от коронавируса провалился.
 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Еврокомиссия объявила о начале третьей волны пандемии
Дания переименовала Белоруссию из-за России
Байден готов вновь поговорить с Путиным «на каком-то этапе»
Компания вернула долг по зарплате 230 килограммами грязных монет
Банк России повысил ставку впервые с 2018 года
Польшу и Венгрию оставят без помощи за нарушение прав человека
Здоровье
Российский врач назвал неочевидные симптомы рака кишечника Если проявились, нужно обязательно сходить к врачу.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Пятеро россиян погибли из-за взрыва телевизора
Горячие темы на Авто
напугаю 302
Как-то так. (№2) 295
"Не понял 3". Точка. Можно и так тему назвать... Задумчевая... 228
У кого есть любовница? 187
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Дети
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали родителями У актеров родился сын
Леди
Софья Эрнст в «цветочном» платье украсила обложку журнала Актриса снялась для издания
Новости партнеров
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Признаки того, что вы уже незаметно переболели коронавирусом
Как ведут себя кошки, когда чувствуют у хозяина рак
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь