Меркель не исключила закупок «Спутника V» в Германии

«Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», — сказала Меркель.
«Это возможно, и это мы тогда сделаем», — добавила она.
Также канцлер заявила, что хотела бы сделать инъекцию вакциной британско-шведской компании AstraZeneca, несмотря на противоречивую информацию о возможных побочных эффектах препарата.
«Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я бы дождалась своей очереди, — сказала Меркель. — Но я бы в любом случае сделала бы это».
Канцлер подтвердила, что власти Германии привержены цели начать масштабную вакцинацию против коронавируса летом этого года. «Я считаю, что у нас есть хорошие шансы на то, чтобы сдержать обещание предложить до конца лета каждому жителю прививку [от COVID-19]", — подчеркнула она.
В то же время Меркель признала, что это зависит от того, какое количество доз вакцин будет поставлено.
Ранее в ФРГ уже неоднократно выражали принципиальную готовность использовать препараты, разработанные за пределами ЕС, в частности вакцины «Спутник V». Отбросить в сторону политическую и идеологическую подоплеку касательно применения российского препарата призывали главы ряда федеральных земель ФРГ, в том числе Баварии, Берлина, Бранденбурга, Мекленбурга — Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии.
Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы «Спутника V». Оно заявило, что оценит соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрировали более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.