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19 марта, источник: ТАСС

Зеленский продлил на три года санкции против двух российских банков

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о продлении на три года санкций в отношении дочерней структуры российского Сбербанка, а также Проминвестбанка («дочки» российской госкорпорации ВЭБ. РФ, которая была продана украинскими властями). Об этом говорится в опубликованном в пятницу указе главы государства.

Источник: AP 2020

«Ввести в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), прилагается», — говорится в документе.

Во вложении к нему указывается, что санкции продлеваются в отношении дочки Сбербанка, а также Проминвестбанка.

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В марте 2019 года были продлены санкции против двух работавших в то время на Украине российских банков — Сбербанка и Проминвестбанка. Впервые они были введены в марте 2017 года. Тогда под них попали пять украинских банков, которые принадлежали России: Сбербанк, VS Bank, Проминвестбанк, «ВТБ Банк» и «БМ Банк».

Санкции предполагают, в частности, запрет вывода средств за пределы Украины, а также выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга. Запрет также касается распределения прибыли и капитала этих пяти банков.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму. В начале марта 2020 года стало известно, что украинские власти продали Проминвестбанк на аукционе, однако информации о покупателе нет. ВЭБ. РФ заявлял, что считает аукцион незаконным и намерен компенсировать свои потери за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.

31 января 2021 года третейский суд (Стокгольмский арбитраж) вынес промежуточное решение в международном инвестиционном споре между ВЭБ. РФ и Украиной. В пресс-службе ВЭБ. РФ сообщали, что арбитры «признали ВЭБ. РФ инвестором по смыслу Двустороннего инвестиционного соглашения о защите инвестиций 1998 года, заключенного между Россией и Украиной». По мнению состава арбитража, ВЭБ. РФ соответствует всем требованиям, предъявляемым к инвестору по данному соглашению. При этом, вопреки доводам Украины, состав арбитража отказался признавать ВЭБ. РФ государственным органом или частью государства.

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