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09:17 (мск), источник: ТАСС

МИД КНР: «клевета» США о Синьцзяне говорит о двойных стандартах в борьбе с терроризмом

Китай считает неприемлемыми обвинения американской стороны в «геноциде», который власти КНР якобы учинили в СУАР, отметили в министерстве.

Источник: AP 2020

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Критика и «клеветнические высказывания» американских властей по поводу ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР фактически свидетельствуют о двойных стандартах Белого дома в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил в субботу МИД Китая.

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«Мы надеемся, что Соединенные Штаты примут во внимание объективные факты и прекратят клеветать на стратегию Пекина в Синьцзяне, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства по итогам китайско-американских переговоров в Анкоридже (штат Аляска). — Вашингтону следует отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом».

В сообщении уточняется, что Китай считает неприемлемыми обвинения американской стороны в «геноциде», который власти КНР якобы учинили в СУАР. «Мы готовы продвигать диалог с Вашингтоном на основе взаимного уважения. Более того, двери Синьцзяна широко распахнуты перед всем миром», — подчеркивается в нем.

Как отмечается в заявлении, Пекин не намерен терпеть выпады со стороны Вашингтона, который «действует с презумпцией виновности и, руководствуясь предрассудками, позволяет себе смотреть [на Китай] свысока, в назидательном учительском тоне».

В СУАР на северо-западе КНР проживает одно из самых многочисленных национальных меньшинств страны — уйгуры, большинство из которых исповедует ислам. Согласно информации китайского правительства, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

Как заявили в августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в их распоряжение поступили данные о том, что в «исправительных лагерях СУАР» могут противозаконно содержаться до 1 млн представителей этой народности.

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