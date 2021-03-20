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09:41 (мск), источник: Lenta.Ru

В ВОЗ оценили возможность возобновления международного туризма

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что говорить о возобновлении международного туризма пока рано. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

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Источник: AP 2020

По ее словам, последние дни показывают тенденцию к росту числа новых случаев в мире, а уровень передачи вируса высок. Кроме того, она отметила, что в некоторых странах наблюдается нехватка вакцин.

«В этой связи, предпочтительная вакцинация путешественников может привести к неадекватным поставкам вакцин для приоритетных групп населения, относящихся к группе высокого риска тяжелого заболевания COVID-19», — сказала она.

Вуйнович также призвала европейские страны вернуться к более строгим ограничениям.

Ранее Вуйнович заявила, что полная победа над коронавирусом вряд ли возможна в 2021 году, но можно снизить число смертей, госпитализаций и новых заражений. Она также отмечала, что в России число заражений коронавирусом снижается хорошими темпами по сравнению с Евросоюзом, где после шести-семи недель снижения вновь начался рост.

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