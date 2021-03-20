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11:47 (мск), источник: ТАСС

Суд в Киеве арестовал имущество и 100% акций предприятия «Мотор Сич»

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО «Мотор Сич». Об этом сообщает в субботу пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Источник: РИА "Новости"

«По материалам СБУ Шевченковский районный суд города Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич», — говорится в сообщении.

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СБУ отмечает, что имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. «Вместе с тем компания продолжит свою работу», — говорится в сообщении.

Служба безопасности осуществляет досудебные расследования по «Мотор Сичи» по двум направлениям: по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ); по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В них проверяются возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций «Мотор Сич», а в августе 2019 года подали документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. В том же месяце американская газета The Wall Street Journal сообщила о стремлении Вашингтона не допустить переход завода под контроль китайского капитала. Осенью 2019 года на Украину приезжала группа специалистов Института оборонного анализа США для ознакомления с работой всех ключевых оборонных предприятий страны. По мнению экспертов, этот визит был напрямую связан с попыткой американцев заблокировать продажу предприятия представителям КНР.

На прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Киев решил вернуть «Мотор Сич» в госсобственность. Он уточнил, что это произойдет «конституционным способом» и «люди, которые вкладывали в это предприятие, получат компенсацию». В ответ на это заявление в МИД Китая заявили, что власти КНР требуют от Украины учесть интересы китайских компаний после принятого Киевом решения вернуть в госсобственность «Мотор Сич».

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