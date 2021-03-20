В Госдуме оценили слова Авакова о «горячей войне» для Украины

По словам парламентария, употребляя термин «холодная война», Аваков погорячился. Бальбек объяснил, что глава МВД Украины сделал такое заявление, чтобы показаться «стратегом» перед народом.
Комментируя отношения России и США, депутат отметил, что Москва готова к диалогу, однако ответных шагов со стороны Вашингтона нет.
Ранее стало известно, что Аваков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена в отношении президента России Владимира Путина, которое, по его словам, может повлечь «холодную войну». «Это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин. Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы», — сказал Аваков.
17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил критическое высказывание в адрес российского президента.