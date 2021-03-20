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12:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Еврокомиссии допустила запрет на вывоз AstraZeneca из ЕС

Евросоюз может запретить экспорт вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca из стран блока, если компания не исполнит обязательства по договорам с европейскими странами, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Источник: AFP 2020

По ее словам, AstraZeneca поставила странам ЕС только 30% от согласованного объема препарата.

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«У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание AstraZeneca: вы сначала выполняете свой контракт по отношению к Европе, перед тем как заниматься доставкой в другие страны», — приводит канал ZDF слова госпожи фон дер Ляйен из интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предоставят соседним странам — Канаде и Мексике — 4 млн доз вакцины AstraZenecа из излишка, хранящегося в стране. Обе страны обратились к США после того, как The New York Times сообщила о десятках миллионов доз, хранящихся на заводах AstraZeneca и ее партнеров в США. Вакцина AstraZeneca еще не одобрена к применению в стране.

Отметим, что несколько европейских стран временно отказались от применения вакцины AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Разработчик препарата, а также Всемирная организация здравоохранения, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и регуляторы Великобритании и Нидерландов заявили о безопасности вакцины. После вердикта EMA Германия, Италия, Нидерланды, Болгария, Литва, Латвия и Франция возобновили использование вакцины.

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