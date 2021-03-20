13:59 (мск), источник: Life.ru
Козак предложил изменить принцип организации встреч «нормандской четвёрки»
Соответствующее письмо уже направлено другим участникам форума.
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Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак предложил участникам переговоров в «нормандском формате» зафиксировать обязательство Украины предоставить письменную позицию по выполнению второй части Минских договорённостей. Об этом со ссылкой на источник в делегации РФ сообщает ТАСС.
Соответствующее письмо Козак направил в Париж, Берлин и Киев, предложив коллегам пересмотреть принцип организации заседаний. Кроме того, по данным источника, на последней встрече участников форума «четвёрки» украинская сторона не стала давать согласие на полное прекращение огня в Донбассе.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что встреча в «нормандском формате» запланирована на апрель, однако, как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в графике президента России Владимира Путина этого не значится.