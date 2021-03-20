15:23 (мск), источник: Известия
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
Открытие коммуникаций между Арменией и Азербайджаном поможет прекратить враждебные настроения в регионе. Такое мнение в субботу, 20 марта, высказал
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Проблема региона в том, что нас воспринимают в качестве врагов и мы воспринимаем в качестве врагов. И это продолжающийся процесс. Этот замкнутый круг должен
Он отметил, что данная проблема не может решиться быстро. В то же время
«Если
По его словам, открытие коммуникаций может не только прекратить враждебные настроения в регионе, но и усовершенствовать экономику обоих государств.
«Азербайджан должен получить коммуникационную связь с Нахичеваном, а мы — железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Это означает, что экономика нашей страны может существенно измениться», — добавил
14 марта стало известно, что Баку готов к открытию коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Такое заявление во время встречи с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном. Документ подписали президент России Владимир Путин, Алиев и Пашинян. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.