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15:23 (мск), источник: Известия

Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном

Открытие коммуникаций между Арменией и Азербайджаном поможет прекратить враждебные настроения в регионе. Такое мнение в субботу, 20 марта, высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках поездки по Арагацотнской области республики.

Источник: AFP 2020

«Проблема региона в том, что нас воспринимают в качестве врагов и мы воспринимаем в качестве врагов. И это продолжающийся процесс. Этот замкнутый круг должен как-то управляться. Это самый большой вызов, который есть и у нас, и у других», — объяснил Пашинян.

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Он отметил, что данная проблема не может решиться быстро. В то же время премьер-министр подчеркнул, что нужно продолжать деятельность по исправлению сложившейся ситуации. По его словам, одним из методов решения проблемы является открытие региональных коммуникаций.

«Если кто-то скажет, что это выгодно только Азербайджану или только Армении — не верьте. Открытие коммуникаций выгодно и Армении, и Азербайджану», — указал Пашинян.

По его словам, открытие коммуникаций может не только прекратить враждебные настроения в регионе, но и усовершенствовать экономику обоих государств.

«Азербайджан должен получить коммуникационную связь с Нахичеваном, а мы — железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Это означает, что экономика нашей страны может существенно измениться», — добавил премьер-министр.

14 марта стало известно, что Баку готов к открытию коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Такое заявление во время встречи с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном. Документ подписали президент России Владимир Путин, Алиев и Пашинян. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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