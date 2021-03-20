17:06 (мск), источник: ТАСС
WP: дипломатический подход США к России и Китаю может привести к непредсказуемым итогам
По данным газеты, администрация президента Джо Байдена не стала отказываться от методов
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ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена неожиданно не стала отказываться от методов
Издание рассматривает острые высказывания американского лидера в адрес российского президента Владимира Путина, а также действия американской делегации на переговорах с китайской стороной в Анкоридже (штат Аляска). «Ссора с Россией и Китаем поднимает вопросы о том, будет ли Байден стремиться налаживать продуктивные отношения с ними либо конфронтация и противоборство станут новой нормой», — подчеркивает газета.
Как отмечает автор статьи, «администрация Байдена всего за два месяца проявила неожиданно горячее желание к риторической схватке с главными противниками Америки» — Россией и Китаем. «Драматические противостояния помогают прояснить видение мира Вашингтоном в посттрамповскую эру, но и создают непредсказуемые, а порой и хаотичные последствия на дипломатической арене», — отмечает издание.
После «сумбурного стиля ведения дипломатии» во время четырехлетнего президентства Трампа, говорится в статье, многие ожидали, что Байден вернется к традиционному подходу. «Но новая администрация не уклоняется от обвинений в адрес глав правительств и правящих партий, разрывая тем самым правила общепринятого дипломатического искусства», — отмечает газета.
Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей» (killer).
В заявлении, опубликованном в среду в Facebook посольства РФ в Вашингтоне, говорилось, что посол в США Анатолий Антонов 20 марта вылетает в российскую столицу для консультаций по двусторонним отношениям. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов приглашен в Москву, чтобы определить пути выправления взаимодействия между США и РФ.