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17:06 (мск), источник: ТАСС

WP: дипломатический подход США к России и Китаю может привести к непредсказуемым итогам

По данным газеты, администрация президента Джо Байдена не стала отказываться от методов экс-главы государства Дональда Трампа и не стала следовать традиционному дипломатическому подходу в отношении Москвы и Пекина.

Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена неожиданно не стала отказываться от методов экс-главы государства Дональда Трампа и решила не следовать традиционному дипломатическому подходу в отношении России и Китая, что приводит к непредсказуемым последствиям. Такое мнение содержится в статье, опубликованной в субботу на первой полосе газеты The Washington Post.

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Издание рассматривает острые высказывания американского лидера в адрес российского президента Владимира Путина, а также действия американской делегации на переговорах с китайской стороной в Анкоридже (штат Аляска). «Ссора с Россией и Китаем поднимает вопросы о том, будет ли Байден стремиться налаживать продуктивные отношения с ними либо конфронтация и противоборство станут новой нормой», — подчеркивает газета.

Как отмечает автор статьи, «администрация Байдена всего за два месяца проявила неожиданно горячее желание к риторической схватке с главными противниками Америки» — Россией и Китаем. «Драматические противостояния помогают прояснить видение мира Вашингтоном в посттрамповскую эру, но и создают непредсказуемые, а порой и хаотичные последствия на дипломатической арене», — отмечает издание.

После «сумбурного стиля ведения дипломатии» во время четырехлетнего президентства Трампа, говорится в статье, многие ожидали, что Байден вернется к традиционному подходу. «Но новая администрация не уклоняется от обвинений в адрес глав правительств и правящих партий, разрывая тем самым правила общепринятого дипломатического искусства», — отмечает газета.

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей» (killer).

В заявлении, опубликованном в среду в Facebook посольства РФ в Вашингтоне, говорилось, что посол в США Анатолий Антонов 20 марта вылетает в российскую столицу для консультаций по двусторонним отношениям. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов приглашен в Москву, чтобы определить пути выправления взаимодействия между США и РФ.

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