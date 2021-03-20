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17:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина потребовала от НАТО определить ее место к 2030 году

Украине необходимо получить план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, в каком качестве члены Североатлантического альянса видят ее в десятилетней перспективе. Такое требование в интервью изданию «Укринформ» высказала вице-премьер страны Ольга Стефанишина.

Источник: AP 2020

Она подчеркнула, что степень взаимодействия Киева с альянсом и уровень внутренних трансформаций не сравнимы с 2008 годом. И поскольку сейчас страны НАТО «формируют новое видение до 2030 года», Киев хочет понимать, какое место ему отводится в планах партнеров в ближайшие десять лет.

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«Поэтому важно иметь ответ о получении плана действий по членству», — подчеркнула она, напомнив, что план действий — это еще не членство, а лишь политическое решение, которое спровоцирует мобилизацию усилий внутри государства для дальнейших реформ и интеграции в евроатлантическое сообщество.

Комментируя данную тему, Стефанишина призналась в надеждах Киева, что об «украинском вопросе» вспомнят на ближайшей встрече лидеров НАТО. Ожидается, что США поддержат украинскую сторону.

16 марта сообщалось, что НАТО пересмотрит Комплексный пакет помощи Украине, одобренный в 2016 году. Новый пакет хотят согласовать «с текущими потребностями Украины». Его пересмотр будет завершен в 2021 году.

При этом в начале февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника США вне рамок НАТО не ведется. Он рассказал об этом после телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. «У Украины есть четкая цель, и эта цель — полноценное членство в НАТО, на пути к этому членству надо получить план действий, потому надо двигаться этим путем», — заявил Кулеба.

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