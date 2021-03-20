20:39 (мск), источник: Известия
Антонов покинул посольство России в Вашингтоне
Посол России в США Анатолий Антонов покинул территорию дипмиссии в Вашингтоне, он направляется в
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По его словам, Антонов на служебном автомобиле покинул территорию посольства и в ближайшие часы отправится в Москву рейсом «Аэрофлота» из аэропорта имени Джона Кеннеди.
В Москву дипломат прибудет в воскресенье, 21 марта.
17 марта Москва пригласила Антонова на консультации. Официальный представитель МИД РФ Захарова подчеркивала заинтересованность Москвы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.
Это произошло после того, как в тот день президент США Джо Байден заявил, что Россия должна «заплатить цену» за свое «вмешательство» в ход выборов в США.
Заявлению американского лидера предшествовала публикация 16 марта доклада офиса национальной разведки, в котором Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы. Российских государственных деятелей обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать Байдену на президентских выборах.
Вашингтон уже анонсировал принятие новых антироссийских санкций за якобы имевшие место попытки Москвы повлиять на исход выборов главы государства.
В Кремле выразили сожаление, что поводом для очередных санкций являются «некачественные материалы». Как заявил