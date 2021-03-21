Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 мартаПатент на саксофон, закрытие тюрьмы Алькатрас, первое сообщение в Twitter и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Взрыв в жилом доме в Химках
24Скончался актер Андрей Мягков
01:19 (мск), источник: ТАСС

NORAD сообщило о начале учений по противовоздушной обороне в Арктике

ОТТАВА, 21 марта. /ТАСС/. Военно-воздушные силы США и Канады начали совместные учения по противовоздушной обороне в Арктике. Об этом сообщило в субботу Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

Источник: AP 2020

«Арктические учения NORAD по противовоздушной обороне начинаются сегодня [20 марта] и продлятся до 26 марта», — говорится в сообщении.

Ранее в NORAD уточнили, что маневры под кодовым наименованием «Объединенное жало» (Amalgam Dart) пройдут над канадскими арктическими районами.

Читайте также
WSJ узнала о планах США обновить спутники для борьбы с Россией в Арктике

В них примут участие различные военные самолеты, действующие с авиабаз в Уайтхорсе (канадская территория Юкон), Йеллоунайфе (канадские Северо-Западные территории), Эдмонтоне (канадская провинция Альберта), Гуз-Бэе (канадская провинция Ньюфаундленд), Икалуите (канадская территория Нунавут) и Туле (Гренландия).

Задача учений — отработать боевые навыки в то время, как ВВС Канады и США совместно действуют со своими союзниками и партнерами в Арктике.

США и Канада подписали договор о создании NORAD 12 мая 1958 года. Главная цель — обеспечивать раннее оповещение о пусках баллистических ракет и защиту от самолетов и крылатых ракет, вторгающихся в воздушное пространство двух стран. Системы NORAD — РЛС и спутники — ведут круглосуточное наблюдение за воздушным и космическим пространством над Северной Америкой и Северным Ледовитым океаном. Командующий назначается совместно президентом США и премьер-министром Канады.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Антонов покинул посольство России в Вашингтоне
Россиянин Бетербиев защитил два титула чемпиона мира по боксу
Умер оперный певец Евгений Нестеренко
Болгария пригрозила объявить дипломатов РФ персонами нон грата
Украина потребовала от НАТО определить ее место к 2030 году
В центре Флоренции появилась гигантская оптическая иллюзия
Эксперты оценили выгоду от работы сотрудников на удаленке
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Пятеро россиян погибли из-за взрыва телевизора
Авто
Skoda выпустила «Фабию», которую вы вряд ли купите Тираж раллийной модели ограничен 12 экземплярами
Кино
Шэрон Стоун обманом убедили сняться в культовой сцене 63-летняя актриса поделилась воспоминаниями о съемках в «Основном инстинкте»
Новости партнеров
Только лучшее в тебе
Президент уверен: люди поймут, что приносить добро — реально круто
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Gnezdo.ru
7 популярных актрис, не доживших до 40 лет
5 сыновей, которые затмили красотой звездных отцов
"Сюрприз" для водителей с 1 апреля
Что означает ваша фамилия на самом деле. 7 тайн
Леди
Прохор Шаляпин закрутил роман с богатой внучкой Гурченко Новое увлечение артиста?
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь