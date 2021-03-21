01:19 (мск), источник: ТАСС
NORAD сообщило о начале учений по противовоздушной обороне в Арктике
ОТТАВА, 21 марта. /ТАСС/.
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«Арктические учения NORAD по противовоздушной обороне начинаются сегодня [20 марта] и продлятся до 26 марта», — говорится в сообщении.
Ранее в NORAD уточнили, что маневры под кодовым наименованием «Объединенное жало» (Amalgam Dart) пройдут над канадскими арктическими районами.
В них примут участие различные военные самолеты, действующие с авиабаз в Уайтхорсе (канадская территория Юкон), Йеллоунайфе (канадские
Задача учений — отработать боевые навыки в то время, как ВВС Канады и США совместно действуют со своими союзниками и партнерами в Арктике.
США и Канада подписали договор о создании NORAD 12 мая 1958 года. Главная цель — обеспечивать раннее оповещение о пусках баллистических ракет и защиту от самолетов и крылатых ракет, вторгающихся в воздушное пространство двух стран. Системы NORAD — РЛС и спутники — ведут круглосуточное наблюдение за воздушным и космическим пространством над Северной Америкой и Северным Ледовитым океаном. Командующий назначается совместно президентом США и