Посол РФ: отношения Москвы и Лондона «практически мертвы» в политической плоскости

«Британское правительство уничтожило основную часть наших отношений, мы сохраняем их преимущественно в экономической и культурной сферах. Что же касается политической области, то они практически мертвы», — указал глава российской дипмиссии в Соединенном Королевстве.
По словам Келина, Великобритания выбрала «враждебный курс» в отношении России, что «не находит понимания» у российской стороны.
Посол также обратил внимание на то, что Лондон в основном делает упор на обвинениях в адрес России в нарушении прав человека. По мнению дипломата, такая позиция неконструктивна, потому что «нет ни одной страны, где не происходили бы случаи нарушения прав человека».
«У каждой страны есть свои проблемы и свои подходы. Права человека — это сложная сфера, однако данный вопрос относится к суверенитету государства», — отметил Келин.
Говоря о непоследовательности обвинений в адрес России со стороны Великобритании, он привел в пример дело основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. «Подумайте о Джулиане Ассанже. Он был арестован за нарушение условий освобождения [под залог] британской полицией, и впоследствии его судили за это, что сильно похоже на ситуацию с [Алексеем] Навальным. С точки зрения применения закона это абсолютно идентичные ситуации», — заявил дипломат.
Келин также добавил, что британские власти своими действиями не оставляют пространства для политического диалога.
«Если вы прочитаете внимательно Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, то вы увидите, что там вообще не упоминается диалог с Россией. Обвинения, обвинения и обвинения. Это сильно отличается от других стратегических документов, даже от британской стратегии 2015 года и от стратегии НАТО», — подчеркнул он.
В опубликованном 16 марта Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства говорится о том, что Великобритания намерена увеличить свой ядерный потенциал примерно на 40%, доведя общее число боеголовок до 260, а также сделать страну значимым игроком в космосе, усилить кибербезопасность, ведя борьбу «со злонамеренными действиями в киберпространстве», создать новый оперативный центр по борьбе с терроризмом, представить в этом году новый глобальный санкционный режим против лиц, которые, по мнению Лондона, причастны к коррупции.
Россия в документе характеризуется как наиболее острая угроза безопасности Соединенного Королевства. Обеспокоенность в Лондоне вызывают как рост российского военного потенциала, так и значительные инвестиции России и Китая в «информационные операции» и «демонстрацию глобального культурного влияния».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал этот документ «самым глубоким пересмотром оборонной стратегии страны со времен холодной войны».