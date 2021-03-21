Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 мартаПатент на саксофон, закрытие тюрьмы Алькатрас, первое сообщение в Twitter и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
38Юбилей Михаила Горбачева
10День Святого Патрика
03:29 (мск), источник: ТАСС

Посол РФ: отношения Москвы и Лондона «практически мертвы» в политической плоскости

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Россия и Великобритания продолжают сотрудничать по вопросам экономики и культуры, однако в политической плоскости отношения между странами «практически мертвы». С таким заявлением выступил в воскресенье посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью британской радиостанции LBC.

Источник: РИА "Новости"

«Британское правительство уничтожило основную часть наших отношений, мы сохраняем их преимущественно в экономической и культурной сферах. Что же касается политической области, то они практически мертвы», — указал глава российской дипмиссии в Соединенном Королевстве.

По словам Келина, Великобритания выбрала «враждебный курс» в отношении России, что «не находит понимания» у российской стороны.

Посол также обратил внимание на то, что Лондон в основном делает упор на обвинениях в адрес России в нарушении прав человека. По мнению дипломата, такая позиция неконструктивна, потому что «нет ни одной страны, где не происходили бы случаи нарушения прав человека».

Читайте также
Госдеп заявил об «ужасном нарушении прав человека» в России

«У каждой страны есть свои проблемы и свои подходы. Права человека — это сложная сфера, однако данный вопрос относится к суверенитету государства», — отметил Келин.

Говоря о непоследовательности обвинений в адрес России со стороны Великобритании, он привел в пример дело основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. «Подумайте о Джулиане Ассанже. Он был арестован за нарушение условий освобождения [под залог] британской полицией, и впоследствии его судили за это, что сильно похоже на ситуацию с [Алексеем] Навальным. С точки зрения применения закона это абсолютно идентичные ситуации», — заявил дипломат.

Келин также добавил, что британские власти своими действиями не оставляют пространства для политического диалога.

«Если вы прочитаете внимательно Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, то вы увидите, что там вообще не упоминается диалог с Россией. Обвинения, обвинения и обвинения. Это сильно отличается от других стратегических документов, даже от британской стратегии 2015 года и от стратегии НАТО», — подчеркнул он.

Читайте также
Лондон объявит о планах нарастить свой ядерный арсенал

Пересмотр приоритетов

В опубликованном 16 марта Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства говорится о том, что Великобритания намерена увеличить свой ядерный потенциал примерно на 40%, доведя общее число боеголовок до 260, а также сделать страну значимым игроком в космосе, усилить кибербезопасность, ведя борьбу «со злонамеренными действиями в киберпространстве», создать новый оперативный центр по борьбе с терроризмом, представить в этом году новый глобальный санкционный режим против лиц, которые, по мнению Лондона, причастны к коррупции.

Россия в документе характеризуется как наиболее острая угроза безопасности Соединенного Королевства. Обеспокоенность в Лондоне вызывают как рост российского военного потенциала, так и значительные инвестиции России и Китая в «информационные операции» и «демонстрацию глобального культурного влияния».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал этот документ «самым глубоким пересмотром оборонной стратегии страны со времен холодной войны».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
В Швеции выразили готовность производить вакцину «Спутник V»
Умер оперный певец Евгений Нестеренко
Болгария пригрозила объявить дипломатов РФ персонами нон грата
В центре Флоренции появилась гигантская оптическая иллюзия
ВВС США и Канады начали совместные учения в Арктике
Появилась новая гипотеза о том, как выглядел Шекспир
Здоровье
Российский врач назвал неочевидные симптомы рака кишечника Если проявились, нужно обязательно сходить к врачу.
Hi-Tech
WhatsApp и Instagram упали по всему миру Похоже, у Facebook проблемы с серверами
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Gnezdo.ru
Тодоренко высказалась о разводе с Топаловым
Что с коленями Меган Маркл?
Пророчества Мессинга о России сбываются
Алсу призналась, почему не показывает сына. Жаль
Новости партнеров
Как ведут себя кошки, когда чувствуют у хозяина рак
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Кошка скреблась в дверь и просила ее впустить. Сюрприз ждал всех утром
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь