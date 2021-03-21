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12:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Черногории разъяснили правила въезда для россиян

Россиянам для въезда в Черногорию нужно предъявить или отрицательный тест на коронавирус, или документ о вакцинации против COVID-19, или справку о наличии антител. Напомним, в январе власти Черногории разрешили иностранцам свободно въезжать в страну (без ПЦР-теста), но в начале марта снова ужесточили правила въезда.

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Источник: AP 2020

«Границы Черногории открыты для туристов из России. Граждане Российской Федерации могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации “Спутник V”, — сказала госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович в интервью “РИА Новости”.— При этом подтверждение вакцинации против коронавируса должно быть выдано уполномоченным учреждением здравоохранения не менее, чем за семь дней до прибытия в страну».

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Джурович сообщила, что черногорские власти хотят открыть туристический сезон до июня. Для этого, по ее словам, нужно добиться улучшения эпидемической обстановки. «Наша цель — иметь 70−75% населения, имеющих иммунизацию к коронавирусу, до начала июня», — сказала она.

С 12 января в Черногорию можно было въезжать без справки о прохождении теста на COVID-19. До этого данное требование было обязательным с 22 декабря. На этой неделе Еврокомиссия констатировала начало третьей волны коронавируса. Все больше стран в Европе объявляют локдаун и фиксируют рост заболеваемости. Ситуацию осложняет приостановка многими государствами применения вакцины от компании AstraZeneca из-за сообщений о риске образования тромбов у привитых. Всемирная организация здравоохранения, Европейское агентство лекарственных средств и Британский медицинский регулятор заявляют, что не нашли взаимосвязи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и тромбоэмболическими осложнениями.

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