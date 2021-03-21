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18:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: вхождение Крыма в состав России — результат укрепления страны изнутри

Президент России Владимир Путин объяснил вхождение Крыма в состав России тем, что страна за последние 20 лет укрепилась изнутри «благодаря терпению и мужеству нашего народа».

Источник: РИА "Новости"

«Главная веха (за 20 лет.— “Ъ”) — это собирание, восстановление России как единого централизованного государства, — сказал глава государства в программе “Москва. Кремль. Путин” телеканала “Россия 1” (цитата по “Интерфаксу”).— Что касается возвращения Крыма и Севастополя, как я в свое время говорил, “в родную гавань”, то да, это, конечно, яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри».

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Он добавил, что «мы в конце 90-х подошли к очень опасной черте, за которой могло нас ожидать все, что угодно», но «благодаря терпению… трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой угрозой террористической, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику».

18 марта в России отметили семь лет с момента присоединения Крыма. Владимир Путин выступил с поздравительной речью в «Лужниках», где по этому случаю проходил праздничный концерт. Трибуны стадиона были заполнены, многие зрители и сам президент присутствовали на концерте без масок. При этом в столице действует ограничение на проведение массовых мероприятий, в соответствии с которым комплекс должен был быть заполнен не более, чем наполовину, а зрители должны были надеть маски и соблюдать социальную дистанцию.

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