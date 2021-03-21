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15:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко обвинили в организации беспорядков в Киеве

Бывший президент Украины, председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко — ключевой организатор состоявшейся 20 марта акции с беспорядками в Киеве. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: AP 2020

Подоляк заметил, что в имеющих отношение к «Европейской солидарности» группах в социальных сетях активно поддерживали акцию. «Безусловно, была попытка политического давления с помощью такой акции. Безусловно, по моему мнению, можно назвать Петра Алексеевича Порошенко как ее ключевого организатора», — добавил он.

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20 марта в Киеве состоялась протестная акция за освобождение бывшего главы одесской ячейки запрещенной в России организации «Правый сектор» Сергея Стерненко. В ней приняли участие около трех тысяч человек. Радикалы облили краской главный вход в администрацию президента Владимира Зеленского, разбили стекла в двух дверях, а затем бросили внутрь фаер.

После нападения на офис главы государства украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Уточнялось, что конкретный круг подозреваемых в деле пока не определен, однако по факту атаки правоохранителями был задержан как минимум один человек 1995 года рождения. Отмечается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности по статье о незаконном обращении с оружием.

Стерненко приговорили к семи годам лишения свободы за похищение человека и разбой 24 февраля. У него также конфисковали половину имущества в пользу государства.

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