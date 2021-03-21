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22:47 (мск), источник: Известия

В армии Британии появится специализирующееся на гибридных войнах подразделение

Британские вооруженные силы создадут полк рейнджеров, которые будут специализироваться на спецоперациях и участии в гибридных конфликтах. Об этом говорится в опубликованной в воскресенье, 21 марта, статье The Telegraph.

Источник: AP 2020

«На суше передовым подразделением нашей армии станет новый полк рейнджеров особого назначения. Его состав сможет действовать бок о бок с нашими партнерами в условиях повышенного риска. Эти воины “серой зоны” будут готовы к быстрому развертыванию по всему миру. Мы будем укреплять партнерство с Оманом, Кенией, Белизом и Германией, чтобы проводить постоянную подготовку в различных регионах», — приводятся в материале слова главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса.

Новая оборонная стратегия королевства также предполагает усиление роли существующих британских спецподразделений.

12 февраля был опубликован внутренний отчет минобороны Великобритании, в котором говорилось о «шокирующем состоянии» вооруженных сил королевства.

В середине ноября 2020 года стало известно, что правительство Соединенного Королевства направит на оборонные расходы дополнительные £16,5 млрд в течение четырех лет. Таким образом, оборонный бюджет увеличится на 10%. Это будет рекордная сумма инвестиций за последние 30 лет.

В том же месяце премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал разработать лазерное оружие для вооруженных сил государства.

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