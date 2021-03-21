Премьер Словакии назвал условие для своей отставки

21 марта, источник: РБК
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Матович считает необходимой отставку министра экономики и
Если политики покинут свои должности, Матович готов уйти с поста
Отставки Матовича в начале недели потребовали две из четырех партий коалиции. Лидер партии «За людей» Вероника Ремишова заявила, что видит два выхода из сложившейся ситуации: досрочные парламентские выборы или немедленная отставка Матовича и Сулика. При этом первый вариант, по ее мнению, ввергнет страну в хаос во время кризисного периода.
«Оба совершили большие ошибки, будь то меры в борьбе с пандемией или взаимные атаки. Но сейчас они совершают самую большую ошибку в своей жизни, разрушая собственное правительство, за что заплатит вся Словакия», — заявила Ремишова.
Также к отставке Матовича призывал Сулик, заявив, что «Свобода и солидарность» которую он возглавляет, останется в составе правительства только если премьер покинет пост.
Конфликт в словацком правительстве начался после того, как Матович решил закупить российскую вакцину от коронавируса. С этим не согласились некоторые партнеры по коалиции, которые считают, что сначала надо дождаться одобрения препарата европейским регулятором.
В результате конфликта покинул должность министр здравоохранения Марек Крайчи.