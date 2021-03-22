Минобороны Великобритании связало планы увеличить ядерный арсенал с усилением ПРО России

«Страна проголосовала за убедительную стратегию ядерного сдерживания, и мы привержены этой стратегии. Если вы собираетесь пользоваться ядерным сдерживанием, оно должно быть убедительным. Но мы должны — и я должен, это мой долг и моя работа — оценивать и изучать, что в последние несколько лет запланировали Россия и другие. Мы видим, что Россия значительно вложилась в противоракетную оборону. Она запланировала и развернула новые возможности», — сказал господин Уоллес в эфире канала BBC (ролик опубликован в аккаунте телекомпании в Twitter).
Господин Уоллес отметил, что исследования доказали эффективность наличия баллистических ракет в ядерном арсенале, но «нужно лишь убедиться, что они не подвержены угрозам со стороны систем ПРО». По его словам, расширение арсенала потребует 31 млрд «на протяжении многих и многих десятилетий». При этом глава Минобороны заверил, что расходы будут соответствовать бюджету страны.
16 марта власти Великобритании опубликовали Комплексный обзор оборонной и внешней политики страны до 2030 года. Главной прямой угрозой безопасности Великобритании в документе названа Россия. В качестве одного из ответов Лондон планирует почти в полтора раза увеличить ядерный потенциал королевства — со 180 до 260 боеголовок.
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что решение Великобритании может пагубно повлиять на глобальную стабильность. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Великобританию в нарушении прежних заявлений и попытках «освоить бюджет».