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03:55 (мск), источник: Известия

В КоАП пропишут штрафы за влияние на результат спортивных соревнований

В КоАП добавят штрафы за влияние на результаты спортивных турниров. О разработке соответствующего законопроекта «Известиям» рассказали в Минспорте.

Источник: Известия

Для граждан штрафы составят от 50 до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 150 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 150 до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Также предлагается возложить обязанность на составление протоколов таких правонарушений на органы внутренних дел. Кроме того, чтобы исключить коллизии и конкуренцию новых норм со ст. 184 Уголовного кодекса РФ, вводящих ответственность за противоправное влияние на результат спортивного соревнования, новый состав ведомство дополняет оговоркой «если эти действия не содержат уголовно наказуемых деяний».

В Минспорте пояснили, что причиной разработки таких поправок стала готовность России к выполнению обязательств государства — участника Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, согласно 24-й статье конвенции, меры наказания за подобные правонарушения при необходимости принимаются страной-участником.

Разработку новых норм подтвердили в Государственной думе.

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 Афера влияния: в КоАП впишут штраф за манипулирование в спорте
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