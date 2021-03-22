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01:24 (мск), источник: ТАСС

Лавров заявил о необходимости отходить от контролируемых Западом платежных систем

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

Источник: AP 2020

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем, — сказал глава МИД РФ. — Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару».

Лавров объяснил необходимость «укреплять свою самостоятельность» попытками США ограничить возможности технологического развития и РФ, и КНР.

«Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех “причуд”, которые демонстрируют наши западные партнеры, — отметил он. — Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится “на неправильной стороне истории”. Исторический процесс все равно возьмет свое».

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