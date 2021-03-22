Лавров заявил о необходимости отходить от контролируемых Западом платежных систем

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем, — сказал глава МИД РФ. — Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару».
Лавров объяснил необходимость «укреплять свою самостоятельность» попытками США ограничить возможности технологического развития и РФ, и КНР.
«Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех “причуд”, которые демонстрируют наши западные партнеры, — отметил он. — Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится “на неправильной стороне истории”. Исторический процесс все равно возьмет свое».