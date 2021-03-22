Лавров заявил о необходимости отходить от западных платежных систем

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем», — передает сайт МИД России слова господина Лаврова.
Он также заявил о необходимости «снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару».
США «объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития» России и КНР, сказал господин Лавров. Он сказал, что США и Запад в целом прибегли к санкциям как к основному инструменту действий во внешней политики.
«Они по большому счету разучились применять классическую дипломатию. Дипломатия — это отношения между людьми, это умение слушать друг друга, слышать друг друга и умение находить баланс интересов», — сказал он.
В декабре Reuters со ссылкой на источники сообщал, что команда тогда еще не вступившего в должность президента США Джо Байдена изучает несколько вариантов воздействия на Россию. Аналитик Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис отмечал агентству, что отключение России от межбанковской системы SWIFT было бы одним из более решительных вариантов.