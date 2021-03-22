Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин подменой ее сути

В заявлении сказано, что первоначальная цель по защите прав женщин «была захвачена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм». Это несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции, подчеркнули в управления по связям с общественностью.
Там также напомнили, что Турция — не единственная страна, у которой возникли серьезные сомнения насчет конвенции. Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва и Словакия не ратифицировали ее.
В заявлении также говорится, что выход Турции «никоим образом не означает», что страна ставит под угрозу защиту женщин. В нем указывается, что Турция проведет реформы для того, чтобы бороться с растущим насилием в отношении женщин.
Анкара объявила о выходе из конвенции 20 марта.
В ЕС призвали Турцию пересмотреть свое решение. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о глубоком сожалении и непонимании такого шага.
Президент США Джо Байден заявил, что это шаг назад для международного движения по защите прав женщин во всем мире. Он выразил мнение о том, что страны должны работать сообща над этой проблемой, а не отвергать международные договоры.
Стамбульская конвенция по защите женщин была принята в 2011 году. Она стала первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. Турция была первой страной, ратифицировавшей ее. Конвенция обязывает подписавшие ее государства ввести уголовную ответственность за психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию, а также сексуальные домогательства.