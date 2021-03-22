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06:34 (мск), источник: РБК

Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин подменой ее сути

Турция решила выйти из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин, так как произошла подмена ее сути и она использовалась для «нормализации гомосексуализма». Это идет вразрез с социальными и семейными ценностями Турции. Об этом говорится в заявлении управления по связям с общественностью президента, его приводит Anadolu.

Источник: Reuters

В заявлении сказано, что первоначальная цель по защите прав женщин «была захвачена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм». Это несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции, подчеркнули в управления по связям с общественностью.

Там также напомнили, что Турция — не единственная страна, у которой возникли серьезные сомнения насчет конвенции. Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва и Словакия не ратифицировали ее.

В заявлении также говорится, что выход Турции «никоим образом не означает», что страна ставит под угрозу защиту женщин. В нем указывается, что Турция проведет реформы для того, чтобы бороться с растущим насилием в отношении женщин.

Анкара объявила о выходе из конвенции 20 марта.

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В ЕС призвали Турцию пересмотреть свое решение. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о глубоком сожалении и непонимании такого шага.

Президент США Джо Байден заявил, что это шаг назад для международного движения по защите прав женщин во всем мире. Он выразил мнение о том, что страны должны работать сообща над этой проблемой, а не отвергать международные договоры.

Стамбульская конвенция по защите женщин была принята в 2011 году. Она стала первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. Турция была первой страной, ратифицировавшей ее. Конвенция обязывает подписавшие ее государства ввести уголовную ответственность за психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию, а также сексуальные домогательства.

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