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09:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Минпромторг России заявил об усилении импортозамещения из-за санкций США

Новые санкции США в отношении России только ускорят процессы импортозамещения в отечественных технологических цепочках, сообщила пресс-служба Минпромторга. 2 марта США ввели санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц России, научных организаций и компаний из-за дела оппозиционера Алексея Навального.

Источник: РИА "Новости"

«Вступление в силу новых американских санкций только сделает более интенсивным процесс исключения импорта из наших технологических цепочек, а значит, будет положительно влиять на работу российских предприятий. Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств», — сообщил Минпромторг (цитата по «РИА Новости»).

Министерство напомнило, что в качестве поддержки отечественных производителей и разработчиков им предоставляются субсидии, принимаются меры для создания благоприятного инвестиционного климата.

Минпромторг отметил, что санкционное давление использовалось ранее и другими странами, в том числе и против СССР, но это не мешало стране развиваться.
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Программы импортозамещения иностранных материалов и комплектующих, разработанные Минпромторгом и предприятиями авиационной промышленности, позволяют полностью снять риски от новых санкций в отношении российских предприятий. Пресс-служба указывает, что «самолеты станут российскими более, чем на 98%».

Сейчас ведомство работает над новыми планами импортозамещения с учетом Единого плана по достижению национальных целей развития, утверждение планируется до конца первого полугодия 2021 года.

2 марта Минфин США опубликовал список россиян, против которых вводятся санкции в связи с отравлением и последующим заключением в тюрьму Алексея Навального. 3 марта Минторг США разместил список из 13 компаний, против которых ввели санкции в связи с «поддержкой российских программ по оружию массового уничтожения и деятельностью по химическому оружию». МИД РФ сообщил о начале подготовки ответа на санкции США.

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