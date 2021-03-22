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13:26 (мск), источник: Ведомости

Песков рассказал о подробностях отдыха Путина и Шойгу в тайге

Президент России Владимир Путин провел выходные, 20 и 21 марта в Туве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Песков также сказал, что вся экипировка президента «отечественная, сибирская», потому что «в Сибири в брюках, туфлях и пальто особо не походишь».

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Выходные, 20 и 21 марта Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу провели вдвоем в сибирской тайге. Накануне Кремль опубликовал фотографии совместного отдыха Путина и Шойгу в тайге. Президент и глава Минобороны гуляли и покатались на вездеходе. Шойгу показал президенту свою мастерскую, где он изготавливает поделки из дерева.

Источник: Пресс-служба Президента России

На вопрос о том, есть ли у Путина водительские права для вездехода, Песков ответил, что президент давно освоил вездеход, но у него нет данных, есть ли у президента водительские права нужной категории. На вопрос, взял ли президент с собой на отдых ядерный чемоданчик, Песков заявил: «Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, они постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, — будь то территория Российской Федерации или любой другой страны мира».

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