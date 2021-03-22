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13:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль не исключил отключение России от SWIFT

Учитывая санкционную политику США, Россия должна быть начеку. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, считает ли Кремль угрозу отключения России от SWIFT серьезной.

Источник: AP 2020

SWIFT — это мировая межбанковская система обмена информацией о платежах. Штаб-квартира SWIFT расположена в Бельгии.

«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз, вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей. Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому, конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — сказал Песков на пресс-колле.

В конце декабря 2020 года СМИ сообщили, что президент США Джо Байден рассматривает отключение России от SWIFT в качестве новых санкций за недавние хакерские атаки на американские федеральные ведомства. В марте 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости отходить от расчетов в долларах и использования «контролируемых Западом» платежных систем. Санкции в отношении России США намерены ввести уже в ближайшие недели.

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