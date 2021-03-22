Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 мартаВсемирный день водных ресурсов, создание первой в СССР Центральной студии телевидения, серия терактов в Брюсселе и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10День Святого Патрика
11Барселона во время гражданской войны в Испании
17:49 (мск), источник: Ведомости

Болгария высылает двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже

МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Софии, обвинив их в шпионаже и предписав покинуть страну, сообщили в пресс-службе дипведомства.

Источник: Reuters

«Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило двух российских дипломатов, аккредитованных в нашей стране, персонами нон грата и предоставило им 72 часа для выезда из страны», — говорится в сообщении ведомства. Соответствующую информацию передали заместителю посла России в Софии.

В МИД Болгарии подчеркнули, что «не первый раз становятся свидетелями действий иностранных посольств, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических сношений».

Новость
«Перестаньте шпионить»: что Болгария требует от России

Генпрокуратура Болгарии до этого сообщила о доказательствах ведения двумя гражданами России «неконтролируемой разведывательной деятельности, несовместимой с дипломатическими отношениями», в нарушение ст. 104 п. 1 и ст. 109 уголовного кодекса страны. «Двое российских граждан пользуются дипломатической неприкосновенностью в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — добавили в ведомстве.

Посольство России в Софии назвало эту меру болгарских властей «неоправданным демаршем», который «не будет способствовать дальнейшему построению конструктивного российско-болгарского диалога». «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры», — добавили в диппредставительстве.

О задержании сотрудниками болгарского Агентства национальной безопасности нескольких человек по подозрению в шпионаже в пользу России болгарский телеканал БНТ1 со ссылкой на источники сообщил 19 марта. Среди них оказалось несколько болгарских чиновников. Известно, что в ходе задержания один из подозреваемых пытался бежать. Позже издание «24 часа» со ссылкой на источник в спецслужбах Болгарии сообщило, что среди задержанных за шпионаж россиян нет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пензенского губернатора отправили под арест на два месяца. Фотогалерея
Суд арестовал пензенского губернатора на два месяца
Путин намерен сделать прививку от коронавируса 23 марта
«Газпром»: от запасов газа в Европе осталось меньше трети
Ургант останется в эфире Первого канала несмотря на коронавирус
СК сообщил о фальсификациях на выборах с участием Белозерцева
Ученые заставили слезную железу плакать в пробирке
Исследователи доказали, что счастью можно научиться
Россиян предупредили о росте цен на одежду и обувь
Hi-Tech
Из космоса получен уникальный снимок (фото) Показываем потрясающее фото
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Россия одним махом сделала бессмысленным существование НАТО
Популярные темы на «Детях»
Посудомойка 153
Антитела после вакцинации 120
Про книги. Размышления о прочитанном 119
Дочь неряха 107
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь