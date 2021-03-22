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21:43 (мск), источник: ТАСС

Главы МИД стран ЕС считают, что Москва взяла курс на конфронтацию с Брюсселем

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом. Об этом заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Источник: Reuters

«Министры подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом», — сказал он, выразив в очередной раз мнение, что российские власти в ходе его визита в Москву в начале февраля показали нежелание сотрудничать с ЕС.

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Упомянутые пять принципов, которые были установлены в 2016 году, включают в себя, в частности, следование Минским соглашениям в вопросе ситуации на востоке Украины, установление тесных контактов ЕС со странами СНГ, а также противодействие Москве даже в случае сотрудничества с ней по некоторым вопросам.

На вопрос журналистов о том, почему ЕС не меняет эти принципы, если они не приносят результатов в отношениях с Россией, Боррель ответил: «Потому что у нас остаются те же потребности. Нам необходимо иметь отношения с Россией, например, в сферах энергетики и климата, как указано в принципах. Эти принципы — вне времени. А вот как реализовать их — зависит уже от обстоятельств».

Боррель подчеркнул, что вопрос отношений между ЕС и Россией будет в центре внимания саммита ЕС 25—26 марта. «Лидеры ЕС продолжат на саммите в четверг дискуссию по важным, но сложным отношениям с Россией», — добавил он.

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Очередные санкции

Ранее 22 марта министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. В черный список попали двое граждан России за «пытки и репрессии в отношении ЛГБТИ-сообщества» в Чечне. Это заместитель председателя правительства Чеченской Республики по взаимодействию с силовым блоком Абузайд Висмурадов и экс-глава полиции города Аргун Аюб Катаев.

Всем подпавшим под санкции лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их банковские счета в странах ЕС при обнаружении будут заморожены.

2 марта Евросоюз впервые ввел санкции в рамках своего нового механизма, связанного с нарушением прав человека. Брюссель включил в черный список четырех граждан РФ — генерального прокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Все они, по мнению сообщества, ответственны за обвинительный приговор Алексею Навальному.

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